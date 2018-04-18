Литовский премьер Саулюс Сквернялис в среду заявил, что в споре о министре сельского хозяйства президент Даля Грибаускайте ведет себя предвзято и представляет "одну политическую партию".
© DELFI / Karolina Pansevič

"Уже не в первый раз президент очевидно занимает пристрастную позицию и представляет одну вполне ясную политическую партию", - сказал премьер журналистам в правительстве.

Когда его переспросили, какую партию он имеет в виду, он ответил: "Давайте сами сделаем выводы, какую".

С. Сквернялис повторил, что решение относительно министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса примет после того, как правоохрана сформулирует свое заключение.

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Премьер выразил недовольство тем, что президент выразила недоверие министру в его отсутствие, а перед этим советники президента призвали его уйти в отставку.

Б. Маркаускас был подвергнут критике после того, как выяснилось, что его семья пользовалась чужой землей и получала за это выплаты из Евросоюза. Министр сказал, что то, что соглашение не было оформлено - непреднамеренная ошибка.

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