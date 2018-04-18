"Уже не в первый раз президент очевидно занимает пристрастную позицию и представляет одну вполне ясную политическую партию", - сказал премьер журналистам в правительстве.
Когда его переспросили, какую партию он имеет в виду, он ответил: "Давайте сами сделаем выводы, какую".
С. Сквернялис повторил, что решение относительно министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса примет после того, как правоохрана сформулирует свое заключение.
Премьер выразил недовольство тем, что президент выразила недоверие министру в его отсутствие, а перед этим советники президента призвали его уйти в отставку.
Б. Маркаускас был подвергнут критике после того, как выяснилось, что его семья пользовалась чужой землей и получала за это выплаты из Евросоюза. Министр сказал, что то, что соглашение не было оформлено - непреднамеренная ошибка.
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