"Мы предложили бы Беларуси принять стратегическое решение развивать самостоятельное и диверсифицированное энергетическое хозяйство. Мы также видим перспективы в области обновляющейся энергетики, из-за которой страна не увязает в длящиеся сотни лет проекты. Конечно, это уже право Беларуси делать выбор: развивать одностороннюю зависимость от основанной на одной стране энергетической политике или же предпринимать стратегические изменения в сфере энергетики. Таким путем идет Литва, которая могла бы быть и хорошим примером, и выгодным партнером для Беларуси", - сказал премьер для пресс-релиза.
Такое предложение, по его словам, могло бы определить, что БелАЭС не начнет работать. По его словам, предложение связано с принятым недавно решение Конвенции Эспо.
"Если мы хотим конкретного результата, то нам следует не пустословить, а предложить своим соседям решение и, возможно, посодействовать его реализации. Решение, которое поможет исправить ошибку неправильного выбора места для развития ядерной энергетики, снять поставленное Конвенцией Эспо "клеймо". Такое предложение Беларуси и будет сделано", - сказал Сквернялис, который баллотируется в президенты.
Недавно премьер на встрече с избирателями заявил, что у него есть "план-хулиган" и что он предложит белорусам рациональное решение по поводу БелАЭС. Президент Даля Грибаускайте после этого заявила, что Литве нужно продолжать добиваться закрытия БелАЭС, а разговоры о вероятном "прагматическом взгляде" на АЭС - это "попытка торговать безопасностью людей".
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс после этого сказал, что не знает о плане премьера относительно БелАЭС.
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