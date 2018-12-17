Премьер Литвы предложил кандидатуру литературоведа Кветкаускаса на пост министра культуры

Это подтвердил BNS пресс-атташе премьера Томас Бержинскас.

В понедельник президент собирается встретиться с кандидатом.

42-летний литературовед, поэт М. Кветкаускас много лет (в 2008 - 2018 годы) возглавлял Литовский институт литературы и фольклора.

М. Кветкаускас закончил литуанистику в Вильнюсском университете, изучал иудаику в Оксфордском Центре изучения иврита и иудаики, несколько лет работал в редакции журнала Metai.