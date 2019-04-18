Премьер Литвы: предложение министра о зарплатах дальнобойщикам – компромиссное

"Проблема - социальные гарантии водителей. Так я считаю, что предложение компромиссное и неплохое. Устанавливается куда более высокий предел - два ММЗ и тогда та сумма суточных, которая не облагается налогом, и действительно весомая добавка, зачастую даже более высокая прибавка к зарплате", - сказал С. Сквернялис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

"Но я поощряю и предлагаю перевозчикам, той же Linava (Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков - ред.) договариваться с профсоюзами, заключить коллективный отраслевой договор, установить особые или дополнительные условия по защите интересов водителей (...)", - сказал премьер.

С. Сквернялис подтвердил, что поддерживает предложение Л. Кукурайтиса о зарплатах водителям, признав вместе с тем риск того, что транспортные предприятия, особенно малые, могут уйти из Литвы, если вступят в силу ограничения по выплате водителям зарплат суточными.

"Да, это риск, однако я считаю, что нам нужно искать компромисс и сбалансированные решения", - подчеркнул С. Сквярнялис.

В Литве идут дискуссии о так называемом Пакете мобильности, также возникли дискуссии о практике перевозчиков выплачивать водителям большую часть зарплаты суточными, которые не облагаются налогами.

Л. Кукурайтис в среду предложил в Сейме разрешить платить водителям платить суточные только в том случае, если размер их зарплаты достигает хотя бы двух ММЗ - сейчас это 1,11 тыс. евро.

По подсчетам "агрария" Томаса Томилинаса, сейчас в Литве 73 тыс. водителей дальних рейсов, их средняя зарплата до налоговой реформы была 530 евро, а вся зарплата (включая суточные) - 1,8 тыс. евро "на руки".

С начала этого года ММЗ в Литве составляет 555 евро.