Однако Саулюс Сквернялис не считает, что нужно вообще упростить въезд иностранцам в страну.

"Правительство утвердило список тех 27 профессий, которые предусматривают высокую квалификацию и особенно необходимы экономике страны. Список профессий высокой квалификации, для которых упрощен въезд в Литву. Если мы будем видеть, что в каких-то секторах сложилась критическая ситуация в связи с нехваткой специалистов высокой квалификации, тогда можно включить в список ту или иную профессию", - сказал С. Сквярнялис во вторник в интервью Литовскому радио.

На вопрос, не стоит ли вообще упростить въезд иностранцам в Литву, потому что в стране из-за эмиграции стремительно сокращается население, С. Сквернялис ответил, что сначала нужно остановить эмиграцию литовцев.

В начале февраля правительство утвердило список 27 профессий, специалистов которых не хватает в Литве.

Таких специалистов проще трудоустроить - упрощена выдача им разрешений, а у работодателей не осталось обязанности платить им зарплату втрое больше средней зарплаты, достаточно зарплаты, которая в полтора раза превышает среднюю.

В начале года правительство Литвы одобрило список профессий для упрощенного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы.

Министерство экономики представило правительству список 27 профессий, в которых, по мнению министерства, ощущается нехватка в стране. Людям этих специальностей будет легче трудоустроиться - им проще будут выдаваться разрешения, а работодателям не придется платить зарплату, превышающую среднюю в несколько раз, будет достаточно зарплаты, повышенной в полтора раза.