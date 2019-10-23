Премьер Литвы: правительство контролирует риски с связи с инвестициями "Беларуськалия" в Клайпеде

По словам премьера, правительство не может, исходя из сомнительных предпосылок, принимать решения, которые препятствовали бы Клайпедскому порту и компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) получать доходы от белорусского транзита.
"Если есть риски для национальной безопасности, они должны быть идентифицированы, также представлены рекомендации, как их обуздать, что и сделано", – сказал С. Сквернялис журналистам в среду в правительстве.
"При управлении рисками не может быть так, чтобы сомнительные предпосылки подорвали нашу возможность иметь достаточно большие поступления для государства и государственного бюджета, для людей – я говорю о значении этих грузов для Lietuvos gelezinkeliai и Клайпедского порта, а это огромная, большая часть доходов нашего государства, здесь эмоции или желание политиканствовать не могут этого заслонить", – добавил премьер.
"Риски есть, риски известны, рекомендации по управлению рисками представлены", – сказал С. Сквернялис.
Правительство рассмотрело на закрытом заседании вопрос о планах Biriu kroviniu termnalas (Терминал насыпных грузов) приобрести акции компании Nemuno terminalas. Правительство не комментировал содержание решения, так как оно является конфиденциальным.
Эти погрузочные компании на территории Клайпедского порта действуют близко друг от друга, в обеих больше всего акций принадлежит предпринимателю И. Удовицкому.
По данным Реестрового центра, И. Удовицкому принадлежит 70% акций Biriu kroviniu termnalas, "Беларуськалию" принадлежит 30%.
100% акций Nemuno terminalas через Ferteksos transportas И. Удовицкий контролирует вместе с Ольгой Удовицкой.
И. Удовицкий говорил BNS, что сделка необходима, чтобы принимать больше идущих на экспорт белорусских калийных удобрений, что запланировано, она позволит создать единый комплекс с новыми складами для приема грузов.
Оппозиционные консерваторы потребовали рассмотреть этот вопрос на парламентском Комитете по национальной безопасности и обороне, утверждая, что у них вызывает обеспокоенность влияние Беларуси в Клайпедском порту.
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