"Очевидно, что распространение определенной "информации" было и сейчас еще будет. Это попытка отрицать очевидные преступления, которые были совершены 13 января. Будет дезинформация, инфонападение, будет, вероятно и больше, особенно после приговора, поскольку мы знаем, какой будет реакция", – сказал премьер журналистам в среду.

Сегодня Вильнюсский окружной суд огласил приговор 67 гражданам России, Беларуси и Украины, они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советской агрессии 13 января 1991 года. Они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

Премьер считает, что в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в расследовании этого дела и в рассмотрении его в суде, могут быть введены санкции России или их могут преследовать.

"В отношении этих людей, вероятно, будут применены различные санкции. Им, пожалуй, придется воздержаться от визитов в такие страны, где можно будет пострадать от этого воздействия, которое, вероятно, будет оказывать Российское государство", – сказал С. Сквернялис.

Советские власти военной силой пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Большинство обвиняемых судили заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдавать.