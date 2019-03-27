После оглашения приговора по делу о событиях 13 января 19991 года в Вильнюсе можно ожидать активизации информационного нападения с российской стороны, заявил литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Очевидно, что распространение определенной "информации" было и сейчас еще будет. Это попытка отрицать очевидные преступления, которые были совершены 13 января. Будет дезинформация, инфонападение, будет, вероятно и больше, особенно после приговора, поскольку мы знаем, какой будет реакция", – сказал премьер журналистам в среду.

Сегодня Вильнюсский окружной суд огласил приговор 67 гражданам России, Беларуси и Украины, они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советской агрессии 13 января 1991 года. Они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

Статьи по теме:
"За что?": Геннадий Иванов не согласен с приговором по делу 13 января  (20)
Литва: экс-руководители СССР заочно осуждены за военные преступления по делу 13 января 1991 года  (334)

Премьер считает, что в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в расследовании этого дела и в рассмотрении его в суде, могут быть введены санкции России или их могут преследовать.

"В отношении этих людей, вероятно, будут применены различные санкции. Им, пожалуй, придется воздержаться от визитов в такие страны, где можно будет пострадать от этого воздействия, которое, вероятно, будет оказывать Российское государство", – сказал С. Сквернялис.

Советские власти военной силой пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Большинство обвиняемых судили заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдавать.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Литовский журналист: "Не бывает только нашей или только вашей свободы" (65)

11 марта 1990 г. Верховный совет Литвы подписал Акт,...

Президент Литвы называет приговор по делу 13 января очной ставкой с правдой (59)

Литовский президент Даля Грибаускайте назвала...

Политика

"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы (25)

Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за...

Президент Литвы называет приговор по делу 13 января очной ставкой с правдой (59)

Литовский президент Даля Грибаускайте назвала...

Премьер Литвы: после приговора по делу 13 января возможна информационная атака РФ (9)

После оглашения приговора по делу о событиях 13 января...

ГИК получил около 30 000 подписей за кандидата в президенты Томашевского (17)

Представители лидера Избирательной акции поляков...

Сейм Литвы постановил – ребенка можно изъять из семьи лишь при реальной угрозе его безопасности (5)

Сейм Литвы во вторник проголосовал по законопроекту...

TOP новостей

1991 sausio 13-osios įvykiai Lietuvoje Jurijus Melis January 1991 events

В Литве за военные преступления заочно осуждены Язов, Головатов и Усхопчик Прямая трансляция (334)

В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...

Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (3)

С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...

В Литве за отказ от старого авто будут платить несколько сот евро, а в Англии – круглую сумму каждый год (7)

Пока Литве планируют платить за отказ от старого...

"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы (25)

Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за...

Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...