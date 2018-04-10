Премьер Литвы посетит Восточную Украину

Глава правительства посетит амбулаторию, отремонтированную на средства Литвы, и откроет детскую игровую площадку, оборудованную на средства литовских добровольцев, встретится с руководством военно-гражданской администрации Донецкой области.

Премьер также встретится с местными жителями, передаст военным помощь литовского правительства и организации Blue/Yellow в виде пищевых продуктов, оптики, медицинских средств, сообщило правительство.

Затем премьер отправится в Киев, где встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, откроет Киевский форум по безопасности и примет участие в сессии премьер-министров "Региональное сотрудничество: объединенные общими целями".