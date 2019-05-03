Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который баллотируется на пост президента страны, пообещал одному из своих соперников-кандидатов, нынешнему депутату Европарламента Валентинасу Мазуронису, продать свой дом в Вильнюсе за указанную в декларации стоимость.
Valentinas Mazuronis ir generalinis komisaras Saulius Skvernelis džiaugiasi sudaryta sutartimi
© Eugenijaus Onaičio nuotr.

В теледебатах на LRT (Литовское радио и телевидение - BNS) в четверг вечером Мазуронис заявил, что в стране существует налоговое неравенство, когда даже предметы роскоши или недвижимость не облагаются налогом. Политик имел в виду дома других кандидатов - Гитанаса Науседы и Сквернялиса, и усомнился в том, что декларированная стоимость дома премьера в Вильнюсе действительно соответствует рыночным ценам.

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"Если вы пошили костюм и заплатили 100 евро, то этот костюм и стоит сто евро. Считаете ли вы, что рыночная цена костюма уважаемого известного политика будет 500 евро? Существует такая реальность, как декларированная сумма, которая фактически потрачена, инвестирована", - сказал Сквернялис.

"Уважаемый премьер, я завтра покупаю ваш дом за объявленную вами стоимость. Продайте", - сказал в ответ Мазуронис.

"Договорились! Покупайте!", - сказал Сквернялис, который позже добавил, что ему всё равно придётся попросить разрешения на продажу дома у своей жены, а реплики Мазурониса назвал "демагогией".

Сквернялис в декларации указал, что его дом с участком стоит 130 000 евро.

В дебатах в четверг восемь кандидатов в президенты дискутировали о проблемах экономики и региональной политики.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.

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