Находящийся в понедельник с визитом в Грузии литовский премьер-министр Саулюс Сквeрнялис пообещал поддерживать стремление этой страны вступить в Евросоюз (ЕС) и НАТО.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

Как утверждает литовский премьер, успешная реализация договора об Ассоциативном членстве с ЕС является путем к полноценному членству.

"Мы выступаем за предоставление Грузии европейской перспективы", - заявил на пресс-конференции в Грузии С. Сквeрнялис после встречи с грузинским премьером.

С. Сквeрнялис также назвал Грузию одним из наиболее активных и надежных партнеров НАТО.

"Мы особо благодарны за практическое участие Грузии в военных операциях и миссиях НАТО. Активное участие ваших военных и решимость участвовать в инициативах по содействию миру и безопасности в мире будут решающим аргументом в вопросе вашего членства в НАТО", - сказал глава литовского правительства.

На пресс-конференции глава правительства также заявил, что Литва осуждает "ползущую агрессию" России в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии.

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