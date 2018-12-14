"Получаю (ответы). Yra Есть много учреждений, поскольку многие подумали, что обратились только в разведку, но на самом деле обращались и в криминальную разведку. Ответы приходят, они разные", – сказал Сквернялис.

По его словам, если он видит, что информация важна и для других ведомств, ее им предоставляют.

"Вчера я подписал документ для спикера, он под грифом секретно, поскольку я думаю, что ему также надо знать определенную информацию, связанную с деятельностью парламента", – сказал Сквернялис.

Он также подтвердил, что часть информации мог получить Рамунас Карбаускис, как староста фракции "крестьян".

На вопрос, смогут ли с этой информацией ознакомиться, к примеру, консерваторы из ПКНБО, спикер ответил - нет.

"Эту информацию предоставляют нам, она не отвечает требованию "это должны знать". Консерваторам мы такую информацию не предоставляем", – сказал Сквернялис.

По его словам, во всех случаях с секретной информацией действуют в зависимости от того, отвечает ли она принципу "это надо знать".

"Разрешение на работу с секретной информацией не означает, что ты всю эту информацию можешь получить. Да, как это было сделано в том же комитете, где господин Пуйдокас и еще 11 депутатов запросили информацию о госпоже Расе Юкнявичене из ДГБ, тогда информацию получил комитет, а заявители - не получили. Решили, что информация не отвечает принципу "это надо знать", – сказал Сквернялис.

По его словам, полученная информация подтверждает "определенное беспокойство".

"Это очень важная информация, мы на нее реагируем и будем реагировать, поскольку она охватывает все процессы в стране. Не надо видеть угрозу только из-за границы, у нас есть вызовы и внутри страны", – сказал Сквернялис.

DELFI напоминает, что на этой неделе премьер-министр сказал, что обратился в соответствующие ведомства за информацией, конкретные данные об этой информации он не предоставил.