"Насколько меня информировали, и сегодня мы это обсудим, Польша планирует значительно увеличить перевозки с Мажейкяйского НПЗ в сторону Польши по литовским железным дорогам. Мы обсудим условия", - заявил BNS глава правительства, находящийся в среду с визитом в Польше.

После обеда в Крынице, где проходит экономический форум, запланировала встреча С. Сквернялиса с председателем правления НК Orlen Даниэлем Обайтеком.

Премьер обсудит с Д. Обайтеком реализацию подписанной в марте декларации литовского правительства и Orlen. В ней предусмотрено, что польская компания инвестирует в литовский НПЗ, не будет сокращать количество рабочих мест, а правительство пересмотрит для компании тарифы на услуги, отвечающие общественным интересам, возможность прокладки газопровода в Клайпеду.

По словам С. Сквернялиса, проект прокладки продуктопровода может развиваться.

"Еще нужны детали самого продуктопровода, того, как будут компенсироваться возможные потери ЛЖД. Как ЛЖД, так и Orlen, Orlen Lietuva, насколько я знаю, ведут успешные переговоры, механизмы компенсации различны", - сказал премьер.

Представители Польши с 2006 года, когда Orlen приобрел литовский нефтеперерабатывающий комплекс, носивший тогда название Mazeikiu nafta, предлагают рассмотреть прокладку газопровода из Мажейкяй в Клайпедский порт, через который Orlen Lietuva экспортирует немалую часть продукции.