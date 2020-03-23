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Введенный в Литве двухнедельный карантин планируется продлить, будет ужесточена ответственность за его несоблюдение, заявил премьер Саулюс Сквернялис.
Премьер Литвы: планируется продлить карантин и ужесточить ответственность за его несоблюдение
© DELFI / Domantas Pipas

Он также утверждает, что будет введен обязательный карантин для возвращающихся из-за границы, поскольку сейчас этим людям предлагается самоизолироваться добровольно.

"И по поводу самого карантина. Прежде всего – его планируется продлить. Очевидно, что это не вызовет больших дискуссий, ситуация четко диктует необходимость такого решения. За это высказываются и наши медики. Второе – будут ужесточены условия карантина, а также ответственность за его несоблюдение", – заявил премьер в понедельник на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

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По словам главы правительства, можно наблюдать за тем, как часть людей относятся к карантину "как неожиданно пришедшему приятному отпуску, во время которого можно собираться, общаться, опустошать торговые центры". По его словам, просьбы и предупреждения не действуют, поэтому "придется идти иным путем".

"И третье – будет официально подтвержден обязательный карантин для лиц, возвращающихся из-за границы. Не добровольный, а обязательный. Мы вынуждены сделать это, это необходимо, если мы хотим выбраться из этой ситуации с наименьшими потерями", – написал С. Сквернялис.

В данный момент в Литве зарегистрированы 154 случая нового коронавируса, один человек скончался.

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