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Власти Литвы планируют внести изменения в принятую несколько лет назад формулу индексирования пенсий, чтобы из-за кризиса со следующего года не было заморожено их повышение, и премьер Саулюс Сквернялис говорит, что в 2021 году повышение пенсий должно составить 7-8%.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

"Будет зависеть от того, как мы справимся с этим кризисом, прогнозируется повышение 7-8%. Если результаты этого года будут другими, поскольку они включают в себя результаты почти за 7 лет, связанные с заработной платой, то снижение может быть, но пока мы об этом не говорим", - сказал С. Сквернялис журналистам в сейме.

По его словам, коронавирус не должен оказать влияния на повышение пенсий.

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"Есть принятая формула, мы делаем все, чтобы экономика пострадала как можно меньше, это констатирует и Еврокомиссия, прогнозы для Литвы совсем неплохие. (...) Второй квартал будет самым тяжелым, потом снова будет рост, так что я считаю, что никаких угроз нет", - сказал С. Сквернялис.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене в среду сказала членам парламентского Комитета по социальным вопросам и труду, что пенсии в следующем году будут повышаться, но не так быстро, как в последние годы.

Автоматическая индексация пенсий введена с 2017 года - они зависят от роста экономики и фонда заработной платы. Сейчас предусмотрено, что пенсии не могут быть снижены, а в период кризиса они должны финансироваться из резерва.

С начала этого года пенсии в среднем были повышены более чем на 9%.

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