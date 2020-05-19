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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что будет рассматриваться возможность введения электронного голосования на выборах, однако до осенних парламентских выборов эту идею осуществить не успеют.

"Мы уже много лет говорим об этом, сейчас представлен достаточно качественный проект, скорее всего будут просить правительство представить выводы, ждут дискуссии со специалистами. Я думаю, что может быть, но не думаю, что успеем до этих выборов", – сказал Сквернялис.

"Видно, надо ясно сказать, что должны ориентироваться на традиционные выборы, о которых сказано в Конституции, так и будем делать, будем применять меры безопасности", – сказал премьер.

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Что касается электронного голосования, то, по словам главы правительства, "надо делать эти шаги с учетом главного принципа - безопасности".

Сквернялис заметил, что 19 мая в первом чтении в парламенте будут принимать поправки к закону о голосовании, предложенные социал-"трудовиками", которые позволят узаконить электронное голосование.

"Технологии совершенствуются, предложения есть разные, одобрим в первом чтении, потом будем обсуждать со специалистами", – сказал Сквернялис.

Согласно поправкам, предлагается узаконить электронное голосование наряду с традиционными способами – голосованием на участках, на дому и по почте.

Парламентские выборы в этом году намечены на 11 октября.

В сентябре 2019 года правительство Литвы отказалось от идеи голосования по интернету на выборах. Такое решение объяснялось угрозами кибербезопасности и вмешательством России в выборы в других странах.

Сторонники электронного голосования считают, что такая форма голосования увеличит явку на выборах.

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