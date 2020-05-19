"Мы уже много лет говорим об этом, сейчас представлен достаточно качественный проект, скорее всего будут просить правительство представить выводы, ждут дискуссии со специалистами. Я думаю, что может быть, но не думаю, что успеем до этих выборов", – сказал Сквернялис.
"Видно, надо ясно сказать, что должны ориентироваться на традиционные выборы, о которых сказано в Конституции, так и будем делать, будем применять меры безопасности", – сказал премьер.
Что касается электронного голосования, то, по словам главы правительства, "надо делать эти шаги с учетом главного принципа - безопасности".
Сквернялис заметил, что 19 мая в первом чтении в парламенте будут принимать поправки к закону о голосовании, предложенные социал-"трудовиками", которые позволят узаконить электронное голосование.
"Технологии совершенствуются, предложения есть разные, одобрим в первом чтении, потом будем обсуждать со специалистами", – сказал Сквернялис.
Согласно поправкам, предлагается узаконить электронное голосование наряду с традиционными способами – голосованием на участках, на дому и по почте.
Парламентские выборы в этом году намечены на 11 октября.
В сентябре 2019 года правительство Литвы отказалось от идеи голосования по интернету на выборах. Такое решение объяснялось угрозами кибербезопасности и вмешательством России в выборы в других странах.
Сторонники электронного голосования считают, что такая форма голосования увеличит явку на выборах.
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