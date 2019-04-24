Организация распространила это заявление на прошлой неделе, когда опубликовала ежегодный рейтинг свободы СМИ для 180 стран мира, включая Литву.

"Что касается приписываемых премьер-министру Литвы утверждений, я ещё раз заверяю, что это слухи, которые не имеют ничего общего с тем, что говорилось или обсуждалось на встречах или с самим премьер-министром", - говорится в письме, подписанном вице-канцлером правительства Литвы Дейвидасом Матулёнисом.

"Репортёры без границ" на прошлой неделе написали, что С.Сквернялис назвал журналистов навозниками, когда правительство в прошлом году обсуждало вопрос предоставления СМИ реестровых данных.

В индексе свободы СМИ Литва поднялась в этом году до 30 места - на шесть позиций выше, чем в прошлом году.

В "Обзоре ситуации в Литве" говорится, что журналисты постепенно высвобождаются от "многолетнего притеснения магнатов местных СМИ". Страна также получила высокую оценку за свои недавние инициативы в области независимых журналистских исследований.

Тем не менее, в докладе подчёркивается, что свобода прессы в Литве в последнее время пострадала от инициатив властей.

Например, "Репортёры без границ" подчеркнули решение политиков частично ограничить доступ СМИ к регистрационным данным, а также стереть звуковую запись заседания правительства, на котором обсуждался этот вопрос.

В письме в организацию правительство указало, что, несмотря на решение Центра регистров прекратить многолетнюю практику предоставления данных бесплатно, впоследствии была утверждена процедура компенсации журналистам из государственного бюджета.

"Я хотел бы подчеркнуть, что правительство Литвы полностью поддерживает необходимость обеспечения конституционных прав общественности на получение информации и права средств массовой информации на сбор, получение и распространение информации и последовательно демонстрирует это словами и действиями", - говорится в письме, адресованном "Репортёрам без границ".

Письмо в BNS передала канцелярия правительства.

Соседняя Латвия в Индексе свободы СМИ в этом году заняла 24-е место, Эстония - 11-е, Польша - 59-е.