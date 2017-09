То, что визит отозван, подтвердил BNS советник премьера Томас Бержинскас. По его словам, решение принято "в связи со сложившейся политической ситуацией". С. Сквернялис должен был отправиться в Грузию в понедельник. Были запланированы встречи с президентом, премьером и главой парламента Грузии. Планировалось обсудить поддержку действий Тбилиси со стороны Литвы и экономическое сотрудничество. В субботу премьер заявил BNS , что будет стремиться подписать с фракций ЛСДП в сейме соглашение о сотрудничестве при принятии определенных проектов, реализации задач правительства. На этой неделе глава правительства также встретится с делегированными социал-демократами министрами, чтобы выяснить, останутся ли они работать в правительстве, или уйдут, как того желает руководство ЛСДП. Еще в субботу министр экономики, социал-демократ Миндаугас Синкявичюс сообщил о своем уходе из правительства. Глава МИД Линас Линкявичюс, заявил BNS , что намерен остаться в Кабмине, но покинет партию. Беспартийная министр юстиции Милда Вайнюте, выдвинутая ЛСДП, намерена определиться на этой неделе. У "аграриев" в Сейме 56 представителей из 141, у социал-демократов -17.

