Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что отношения правящих и президента страны Дали Грибаускайте можно охарактеризовать как холодную войну.
Saulius Skvernelis, Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

Когда журналисты обратили внимание на то, что отношения главы государства и правящих очень похожи на холодную войну, премьер в среду сказал: "Ну, вы практически определили их подходящим словом, хотя действительно все время и в Сейме, я сам старался, чтобы отношения были конструктивными".

Так он отозвался о принятом президентом решении отклонить кандидатуру социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте на пост министра окружающей среды.

Статьи по теме:
Президент Литвы отказалась назначать Гуджюнайте министром, премьер ответил в "Фейсбуке"  (36)
Президент Литвы: визит премьера в Израиль принес больше вреда, чем пользы  (97)

Премьер утверждает, что эта кандидатура была заранее согласована с Д. Грибаускайте, а решение Д. Грибаускайте, по его словам, демонстрирует, что она вовлечена в предвыборную кампанию предстоящих в мае президентских выборов.

С. Сквернялис сказал, что не будет представлять президенту других кандидатур на этот министерский пост.

"Министру энергетики придется несколько месяцев возглавлять министерство окружающей среды", - сказал премьер.

Он отметил, что это не будет мешать работе ведомства.

Премьер Саулюс Сквернялис на минувшей неделе предложил на пост министра окружающей среды И. Гуджюнайте, занимающую пост вице-министра юстиции.

Президент аргументировала отклонение кандидатуры тем, что у И. Гуджюнайте нет необходимого делового опыта и на встрече с президентом она не продемонстрировала знаний и компетенции, необходимых для руководства сферой окружающей среды.

Премьер утверждает, что хотел видеть на посту министра окружающей среды юриста.

Тридцатилетний член Литовской социал-демократической трудовой партии И. Гуджюнайте ранее была атташе по вопросам юстиции в представительстве Литвы при Евросоюзе. Она внесена первой в список социал-трудовиков на муниципальных выборах в Вильнюсе.

Пост министра окружающей среды оставался свободным с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквернялис уволил с должности министра Кястутиса Навицкаса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

На пост министра окружающей среды Литвы премьер выдвигает кандидатуру Гуджюнайте (19)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выдвигает на...

Президентская служба: в правительстве Сквернялиса отсутствие женщин неслучайно (33)

Неслучайно, что в правительстве Саулюса Сквернялиса в...

Политика

Мэрия Вильнюса утвердила бюджет 2019 года

В среду Вильнюсская мэрия утвердила бюджет столицы на...

Премьер Литвы: отношения правящих и президента – холодная война (19)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...

Советникам Грибаускайте готовят солидные посты в посольствах (40)

По сведениям портала DELFI, двоих советников президента...

МИД РФ обнаружил в Литве "полицейский произвол" (95)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова...

Президент Литвы отказалась назначать Гуджюнайте министром, премьер ответил в "Фейсбуке" (36)

Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась...

TOP новостей

Премьер Литвы: отношения правящих и президента – холодная война (19)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...

Правоохрана Литвы заявила о незаконном владении оружием после жалоб Захаровой на обыски у Орлова (24)

После того как Москва заявила, что в доме защищающего...

Vladimiras Čeburinas Vladimiras Čeburinas A lyga: Sūduva - Atlantas Vladimiras Čeburinas

Главный тренер литовских чемпионов из Казахстана: если бы было плохо, я бы не остался на несколько лет (2)

Уже второй год подряд чемпионом Литвы становится...

Специалисты рассказали, что ждет вместо отключенных радаров (15)

11 февраля в Литве отключат 139 постов контроля скорости,...

Перевод министерства в Каунас – профсоюзы возмущены, принятие решения отсрочено (11)

Правительство Литвы на заседании решило отложить...