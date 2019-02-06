Когда журналисты обратили внимание на то, что отношения главы государства и правящих очень похожи на холодную войну, премьер в среду сказал: "Ну, вы практически определили их подходящим словом, хотя действительно все время и в Сейме, я сам старался, чтобы отношения были конструктивными".
Так он отозвался о принятом президентом решении отклонить кандидатуру социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте на пост министра окружающей среды.
Премьер утверждает, что эта кандидатура была заранее согласована с Д. Грибаускайте, а решение Д. Грибаускайте, по его словам, демонстрирует, что она вовлечена в предвыборную кампанию предстоящих в мае президентских выборов.
С. Сквернялис сказал, что не будет представлять президенту других кандидатур на этот министерский пост.
"Министру энергетики придется несколько месяцев возглавлять министерство окружающей среды", - сказал премьер.
Он отметил, что это не будет мешать работе ведомства.
Премьер Саулюс Сквернялис на минувшей неделе предложил на пост министра окружающей среды И. Гуджюнайте, занимающую пост вице-министра юстиции.
Президент аргументировала отклонение кандидатуры тем, что у И. Гуджюнайте нет необходимого делового опыта и на встрече с президентом она не продемонстрировала знаний и компетенции, необходимых для руководства сферой окружающей среды.
Премьер утверждает, что хотел видеть на посту министра окружающей среды юриста.
Тридцатилетний член Литовской социал-демократической трудовой партии И. Гуджюнайте ранее была атташе по вопросам юстиции в представительстве Литвы при Евросоюзе. Она внесена первой в список социал-трудовиков на муниципальных выборах в Вильнюсе.
Пост министра окружающей среды оставался свободным с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквернялис уволил с должности министра Кястутиса Навицкаса.
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