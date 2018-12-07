"Это означает, что президент до завершения срока работы министра берет на себя ответственность за деятельность министерства культуры и министра, а также за возможные последствия", – сказал премьер Саулюс Сквернялис.

Позицию премьера передал BNS представитель премьера по связям с общественностью Томас Бяржинскас.

Премьер просил уволить министра культуры с понедельника, однако президент разрешила ей работать до 21 декабря.

Увольняемая с должности министр культуры сказала, что попросила президента дать ей время на подготовку стратегии культуры.

Декрет об увольнении министров образования и науки Юргиты Петраускене и министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса вступает в силу с понедельника.

В среду после встречи с президентом Л. Руоките-Йонссон и К. Навицкас заявили, что больше не хотят работать с премьер-министром, и критиковали его в связи с давлением и тем, что он прикрывается министрами.

О решении заменить трех министров премьер Саулюс Сквернялис сообщил в понедельник. Он сказал, что доверяет увольняемым министрам, но хочет придать новый импульс реформам в курируемых ими сферах.