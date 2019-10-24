"Я считаю, что, может, наконец будут усвоены уроки, если это будет усвоено, то у сейма еще есть возможность в течение года концентрироваться на важнейших вопросах, их решении. Если это не удастся, то я тоже являюсь сторонником досрочных выборов, по всей видимости, это было бы выходом из того хаоса, что имеет место в сейме", – сказал в программе DELFI Demesio centre в среду С. Сквернялис. По его словам, процессы в парламенте вредят всем.
Инициатива правящих отозвать с должности председателя сейма Виктораса Пранцкетиса во вторник во время повторного голосования потерпела неудачу.
После неудачных попыток правящих снять В. Пранцкетиса лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис признал, что теперь уже не ясно, есть ли у правящих большинство.
"Крестьяне" несколько месяцев призывали В. Пранцкетиса подать в отставку, потому что по коалиционному соглашению пост председателя сейма должны получить социал-трудовики.
В. Пранцкетис не соглашается уходить сам, утверждая, что его снятия добивается только Р. Карбаускис, желая отомстить за непослушание.
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