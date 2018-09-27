"Когда такие высказывания звучат в адрес ребенка, это достойно сожаления", - сказал премьер в четверг радиостанции Ziniu radijas, комментируя начавшуюся в социальных сетях дискуссию о том, могла ли представлять Литву смуглая девочка в национальной одежде.

"Если она (девочка – BNS) слышит, то я бы пожелал, чтобы она не обращала внимания на этих мерзких людей, мерзавцев, иначе не могу их назвать, радовалась учебе, соученикам, друзьям, и чтобы у нее на всю жизнь осталось впечатление о том, как она встретила папу римского и представляла Литву", - сказал С. Сквернялис.

"А все остальные... Я таких людей... для меня они уже не люди. (...) Я считаю, что они меньше всего литовцы, такие люди", - эмоционально отреагировал премьер.

В социальных сетях в минувшие выходные разгорелась дискуссия о том, стоило ли выбирать для встречи папы смуглую девочку. По словам организаторов, обучающаяся в католической школе дочь литовки и иностранца выбрали потому, что она свободно говорит по-итальянски.