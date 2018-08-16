Литва будет искать способы усиления сигнала своего общественного вещателя, чтобы его телевизионные и радиопрограммы могли принимать и проживающие в Польше литовцы, говорит литовский премьер Саулюс Сквярнялис.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы уже предварительно говорили с директором Литовского радио и телевидения госпожой Моникой Гарбачяускайте-Будрене об усилении сигнала", - сказал в среду BNS по телефону во время визита в Польшу глава правительства Литвы.

Он сказал, что услышал о такой потребности на встрече с членами литовской общины в Польше.

"Потребность была озвучена. Я очень рад, что такая потребность есть и эта проблема актуальна", - сказал С. Сквернялис.

По его словам, сейчас у проживающих вблизи границы с Литвой - в Пуньске, Сейнах, Сувалках - литовцев есть трудности с принятием теле- и радиопрограмм LRT.

"Мы будем искать решения, как посредством усиления сигнала или другими способами сделать так, чтобы Литовское ТВ и радио были доступны для проживающих на польских землях литовцев", - сказал глава кабмина.

В мае этого года в юго-восточной части Литвы, в районах, где компактно проживает польское населения, была начата бесплатная трансляция пяти польских телеканалов.

"Мы разрешили аналогичную ситуацию, когда Литовское государство профинансировало и началась трансляция пяти польских каналов наземным цифровым способом в районах с проживанием национального меньшинства. Нам также нужно искать решения, как сделать наше Литовское ТВ доступным для литовцев, проживающих здесь (в Сейнах, Пуньске, Сувалках – BNS)", – сказал BNS С. Сквернялис.

Программы польского ТВ транслируются на юго-восточную часть Литвы без кодировки - это означает, что жители этих районов могут смотреть эти программы бесплатно. На это правительство выделило на год около 350 тыс. евро.

В Литве проживает примерно 200 тыс. людей польской национальности.

Этот шаг сделан в ответ на пропаганду Кремля и часто используемую ею тему нацменьшинств.

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