Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что правительство будет стремиться к повышению конкуренции между крупными торговыми сетями, а ответственные ведомства проверят их соглашения с поставщиками.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič


Как отметил глава правительства, правительство рассматривает возможность поощрения прихода новых участников рынка и сокращения требований для открытия мелких магазинов.

"Мы будем искать и ищем решения по повышению конкуренции", - заявил премьер во вторник в интервью радиостанции LRT.

Он отметил, что в данный момент концентрация крупных торговых сетей слишком велика.

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У Maxima сейчас 242 супермаркета, у Iki – 229, у Norfa – 143, у Rimi - 56, у Lidl – 37, свидетельствуют официально публикуемые данные.

Могут быть снижены требования

С. Сквернялис отметил, что будут стараться привлечь новых участников рынка и поощрять открытие маленьких магазинов, сокращать бюрократию.

"Правительством поручено оценить бюрократический груз. Сегодня для малого бизнеса открытие магазинчика согласно всем требованиям - от постоянных договоров до норматив - миссия становится невыполнимой", - утверждает премьер.

Глава правительства также сказал, что государственные ведомства должны пересмотреть договора между поставщиками и торговцами, "каковы эти договора, на кого возлагаются риски, какие возникают дополнительные платы, штрафы".

"Крайне важно, и то, нет ли соглашений, особенно, если речь идет о крупных торговых центрах, которые получают товары по явно фиксированной цене и условиям, при которых другим торговым сетям эта продукция может поставляться по более высокой цене или вообще не поставляться", - сказал С. Сквернялис.

Он также добавил, что более активно должны действовать и ведомства, ответственные за защиту прав потребителей, конкуренцию и защиту персональных данных.

Премьер подчеркнул, что решения будут приняты осенью, она надеется, что эти меры позволят снизить потребительские цены.

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