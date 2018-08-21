Как отметил глава правительства, правительство рассматривает возможность поощрения прихода новых участников рынка и сокращения требований для открытия мелких магазинов.
"Мы будем искать и ищем решения по повышению конкуренции", - заявил премьер во вторник в интервью радиостанции LRT.
Он отметил, что в данный момент концентрация крупных торговых сетей слишком велика.
У Maxima сейчас 242 супермаркета, у Iki – 229, у Norfa – 143, у Rimi - 56, у Lidl – 37, свидетельствуют официально публикуемые данные.
Могут быть снижены требования
С. Сквернялис отметил, что будут стараться привлечь новых участников рынка и поощрять открытие маленьких магазинов, сокращать бюрократию.
"Правительством поручено оценить бюрократический груз. Сегодня для малого бизнеса открытие магазинчика согласно всем требованиям - от постоянных договоров до норматив - миссия становится невыполнимой", - утверждает премьер.
Глава правительства также сказал, что государственные ведомства должны пересмотреть договора между поставщиками и торговцами, "каковы эти договора, на кого возлагаются риски, какие возникают дополнительные платы, штрафы".
"Крайне важно, и то, нет ли соглашений, особенно, если речь идет о крупных торговых центрах, которые получают товары по явно фиксированной цене и условиям, при которых другим торговым сетям эта продукция может поставляться по более высокой цене или вообще не поставляться", - сказал С. Сквернялис.
Он также добавил, что более активно должны действовать и ведомства, ответственные за защиту прав потребителей, конкуренцию и защиту персональных данных.
Премьер подчеркнул, что решения будут приняты осенью, она надеется, что эти меры позволят снизить потребительские цены.
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