"Думаю, что мы сможем на следующей неделе представить кандидатов и обеспечить дальнейшую работу этих министерств", - сказал премьер радиостанции Ziniu radijas в четверг.
По его словам, ведутся беседы с потенциальными кандидатами, однако сначала нужно дождаться декрета президента Дали Грибаускайте об отставке трех министров.
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