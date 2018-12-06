Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что уже на следующей неделе сможет назвать кандидатов на должности министров образования, культуры и экологии.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Думаю, что мы сможем на следующей неделе представить кандидатов и обеспечить дальнейшую работу этих министерств", - сказал премьер радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, ведутся беседы с потенциальными кандидатами, однако сначала нужно дождаться декрета президента Дали Грибаускайте об отставке трех министров.

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