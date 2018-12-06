"Думаю, что мы сможем на следующей неделе представить кандидатов и обеспечить дальнейшую работу этих министерств", - сказал премьер радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, ведутся беседы с потенциальными кандидатами, однако сначала нужно дождаться декрета президента Дали Грибаускайте об отставке трех министров.