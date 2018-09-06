Премьер Литвы обещает дать оценку поведению министра образования

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис обещает дать оценку поведению министра образования Юргиты Петраускене после решения Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ).
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"Министр предоставила мне объяснения, и я считаю, что теперь нужно получить решение ГКСЭ. Проверка начата, министр предоставляет всю необходимую информацию, будет сотрудничать, будет окончательное решение, тогда мы сможем сказать конкретнее", - сказал премьер в правительстве после встречи с министром.

Вместе с тем он призывает, чтобы семья министра отказалась от участия в конкурсных закупках в секторе образования.

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"Я повторил министру, что в любом случае в будущем нужно говорить с супругом, говорить о вероятных рисках, потому что то было обычным для министра до ее назначения министром, а (теперь) появляются другие требования", - сказал он.

"Этого нужно избегать и выбирать, наверное, другие области деятельности, участвовать в других конкурсах, которые напрямую или не напрямую не связаны с Министерством образования и науки", - добавил С. Сквернялис.

Сама Ю. Петраускене обещала предоставить все ответы.

"Предприятие мужа действует с 2010 года, с 2012 года есть договоры с разными учреждениями как государственного, так и частного сектора в этой сфере, и я, декларируя место работы мужа, указала, в каких сферах предприятие действует. Какие договоры, информация находятся в открытом доступе, и она была в открытом доступе с 2012 года", - сказала Ю. Петраускене.

По ее словам, предприятие мужа заключило в сфере образования за весь период деятельности 53 договора, три из них - с подотчетными министерству учреждениями.

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