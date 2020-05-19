"Мы видим, что уже созрели некоторые решения. Я надеюсь, что завтра правительство одобрит возобновление деятельности театров, проведения массовых мероприятий, концертов. Появится график – когда, в какие даты, какие мероприятия (как на открытых местах, так и в помещениях), при каком количестве зрителей, (…) могут проходить, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной. Я думаю, что это важно при планировании работ.
По нынешней ситуации мы видим, что в июне, июле, августе, массовые мероприятия – театры, концерты, уже могут проходить. Будут действовать некоторые ограничения, касающиеся количества участников", - сказал Сквернялис.
Он раскритиковал предпринимателей, которые продают билеты на авиарейсы, которые не были утверждены.
"Пока нет решений, нельзя продавать билеты, а потом, продав их, использовать это как аргумент, для получения разрешения", - сказал премьер.
Он не исключил, что в ближайшее время будет решен вопрос поездок в Польшу.
"Пока мы видим решение о том, что границы закрыты. Это достаточно длительный срок, но мы идем иным путем - постепенной либерализации. Первый шаг уже сделан. Будем следить за ситуацией, мы должны выбрать общий знаменатель, показатели, которые позволят это сделать", - заметил Сквернялис.
Он информировал, что Литва внесла предложение, но нужна и инициатива со стороны Польши.
"Дискуссии идут. Можно говорить и о достаточно быстром решении" - сказал Сквернялис.
Напомним, что Польша продлила контроль на границах со странами ЕС до 12 июня. По-прежнему будет запрещен и транзит через эту страну. Напомним, что с 11 мая в Польшу и из нее могут приезжать люди по работе, учебе и бизнесу. Они должны предъявить соответствующие доказательства.
На данный момент карантин в Литве действует до 31 мая. Глава правительства сказал, что решение, что делать дальше, будет зависеть от рекомендаций экспертов.
"Это политические решения, в основе которых лежат рекомендации экспертов. Если будет возможность обеспечить безопасность общества без этого режима, то, возможно, в силе останется только чрезвычайная ситуация. Но нам надо посмотреть, ведь многое, что сейчас связано с ограничением экономической деятельности, связано с законом о контроле над инфекционными заболеваниями (...)", - сказал Сквернялис.
На вопрос, долго ли еще будут предоставлять отпуск по присмотру за детьми или объявлять простой, премьер ответил, что это связано с карантином.
"Те, кто сейчас агитирует как можно скорее отозвать карантин, (должны понимать, что) когда он закончится, закончатся и эти средств социальной защиты. Это тоже надо сбалансировать", - сказал он.
Сам глава правительства заметил, что и дальше по мере возможности будут стараться продолжать работу дистанционно, а родителям предоставлять возможность присмотра за детьми.
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