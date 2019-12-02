Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что на данный момент не видит оснований для увольнения министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича.
Gediminas Kirkilas, Juozas Bernatonis, Jaroslavas Narkevičius, Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сквернялис сказал, что не будет принимать поспешных решений, которые бы разрушили правящую коалицию или оказали влияние на стабильность правительства.

"Сегодня я не вижу ни одного правового факта, по которому можно было бы предъявить претензии министру, чтобы он подал в отставку", – заявил глава правительства в понедельник журналистам.

Так он отреагировал на призыв президента Гитанаса Науседы, который в минувший четверг призвал министра транспорта и коммуникаций Наркевича подать в отставку, так как он утратил его доверие. Премьера глава государства призвал принять принципиальное решение в связи с будущим министра.

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В последнее время Наркевич подвергся критике оппозиции за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, визит в Объединенное Арабские Эмираты, обеды за счет государственных предприятий в Дубае и Минске, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице его дочери.

Премьер отметил, что претензии к министру должны получить правовую оценку, должны быть проверены, поскольку часть обвинений в его адрес не подтвердилась, например, по поводу браконьерства.

"Когда получат оценку все обстоятельства по упомянутым фактам, тогда я соглашусь с президентом Республики, я уважаю его мнение, возможно у президента есть какие-то аргументы, о которых я не знаю", – сказал Сквернялис.

"Я приму решение после встречи с президентом, однако я не будут принимать поспешные решения, которые могли бы подорвать правящую коалицию, либо повлиять на стабильность правительства, в ситуации, когда важнейшие решения нужно принять до 17 декабря", – добавил он, имея в виду проекты бюджета следующего года.

Наркевича делегировала в министры транспорта Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, которая в этом году присоединилась к правящей коалиции после выборов президента.

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