"Я думаю, что шестилетний этап не будет легким в плане межгосударственных отношений. Я сформулировал свое мнение некоторое время назад, я его не меняю: думаю, что диалог не будет легким, если говорить о России как государстве, как в рамках Евросоюза (ЕС), так в отношении межатлантической перспективы, так и в плане отношений с соседями. Этот период не будет простым", - сказал Сквернялис журналистам в понедельник.

По данным российского Центризбиркома, Путин набрал на выборах президента РФ более 76% голосов, явка была 67%.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс какое-то время назад сказал, что, если исходить из всей полноты информации, то выборы в России не были свободными и демократическими.

Путин впервые был избран на президентский пост в 2000 году, переизбран в 2004 и 2012 годах. В 1999–2000 годах и в 2008–2012 годах Путин возглавлял правительство России.