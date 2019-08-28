Премьер Литвы не намерен создавать политическую партию

В среду премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что не намерен создавать политическую партию.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Я не создаю партию, не намерен создавать партию", – сказал в среду журналистам в правительстве премьер, делегированный правящими "аграриями".

Об этом он заявил после того, как СМИ опубликовали информацию о том, что Реестровом центре на полгода было зарезервировано название партии "Во благо отечества" – таким был и лозунг С. Сквернялиса президентских выборах.

Премьер отметил, что резервацию "возможно" сделали его политические соратники для того, чтобы "защитить имя, которое имело смысл и собрало немало – почти 300 тыс. голосов".

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С. Сквернялис также сказал, что не планирует становиться членом какой-либо политической партии.

На майских президентских выборах С. Сквернялис не прошел во второй тур и остался третьим.

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