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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не будет выдвигать министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса в министры экономики и инноваций – эту должность он сейчас занимает временно.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

С. Сквернялис утверждает, что Ж. Вайчюнас сам не хочет менять министерство, хотя он хорошо выполняет обязанности временного министра.

"Министр не желает менять характер работы, он прекрасно справляется в сфере энергетики, прекрасно выполняет функции временного министра экономики", – сказал премьер журналистам во вторник.

BNS пока не удалось связаться с Ж. Вайчюнасом.

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С. Сквернялис сказал, что будет выдвигать кандидата в министры экономики после согласования с президентом, а это может произойти еще во время этой парламентской сессии, до ухода на каникулы.

О рассмотрении кандидатуры Ж. Вайчюнаса в министры экономики сообщил на минувшей неделе президент Гитанас Науседа. В таком случае на пост министра энергетики искали бы другого претендента.

Должность министра экономики и инноваций остается вакантной с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс приступил к работе еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.

Президент Г. Науседа в феврале отклонил выдвинутую на этот пост кандидатуру премьерского советника Лукаса Савицкаса.

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