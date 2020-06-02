С. Сквернялис утверждает, что Ж. Вайчюнас сам не хочет менять министерство, хотя он хорошо выполняет обязанности временного министра.
"Министр не желает менять характер работы, он прекрасно справляется в сфере энергетики, прекрасно выполняет функции временного министра экономики", – сказал премьер журналистам во вторник.
BNS пока не удалось связаться с Ж. Вайчюнасом.
С. Сквернялис сказал, что будет выдвигать кандидата в министры экономики после согласования с президентом, а это может произойти еще во время этой парламентской сессии, до ухода на каникулы.
О рассмотрении кандидатуры Ж. Вайчюнаса в министры экономики сообщил на минувшей неделе президент Гитанас Науседа. В таком случае на пост министра энергетики искали бы другого претендента.
Должность министра экономики и инноваций остается вакантной с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс приступил к работе еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.
Президент Г. Науседа в феврале отклонил выдвинутую на этот пост кандидатуру премьерского советника Лукаса Савицкаса.
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