"Если это служит тому, чтобы в стране безотлагательно проводились необходимые реформы, и если от жизнь литовцев улучшится и социальное отчуждение уменьшится, то я принимаю это как плюс", - сказал премьер журналистам.

Как показали результаты соцопроса, проведенного по заказу газеты Lietuvos rytas, из-за забастовки учителей положительно оценивающих работу премьера респондентов стало меньше почти на девять процентных пунктов.

По результатам декабрьского опроса, премьеру симпатизировало 36,8% респондентов, не поддерживало его 40% опрошенных. В ноябре у него было 45,4% поддержки, 32,3% опрошенных в ноябре не захотело его поддержать.

Результаты опроса, проведенного 1-9 декабря компанией Vilmorus, в субботу обнародовала газета Lietuvos rytas. Было опрошено 1025 человек.