Премьер Литвы называет осознанной ложью утверждения об уступках Orlen

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в среду назвал сознательной ложью утверждения портала новостей 15 min.lt о том, что правительство предоставило польскому концерну Orlen сомнительные льготы.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Глава правительства утверждает, что соглашение между железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai и Orlen Lietuva соответствовало интересам государства.

Транспортный сектор: спор с Lietuvos gelezinkeliai

С. Сквернялис утверждает, что разрешение споров принесло выгоду и компаниям, и межгосударственным отношениям.

"Распространяется – не хочу говорить "ошибка" – сознательная ложь и дезинформация. Соглашение с Orlen было неизбежным, спор, который продолжался более десяти лет, он вредил и, прежде всего "Литовским железным дорогам" , и самой компании Orlen, и межгосударственным отношениям между Литвой и Польшей", – заявил премьер на заседании правительства в среду.

По его словам, без разрешения конфликта с Orlen Литве грозили потери в сотни миллионов евро.

"ЛЖД в одностороннем порядке изменила тарифы, невзирая на подписанный долгосрочный договор до 2024 года, Orlen придерживался правовой позиции о том, что если бы Литва проиграла, нарушив договор в одностороннем порядке, то в суде бы она за это заплатила – и это конфиденциальные цифры, – но я могу назвать: не одну и не две сотни миллионов евро возмещения ущерба", – сказал премьер.

По его словам, после подписания мировой, выгоду ощутила, прежде всего Lietuvos gelezinkeliai с точки зрения погрузок и новых направлений: "Lietuvos gelezinkeliai до этого никогда не возила нефтепродукты в Польшу. Сейчас она это делает (...) Если взвесить баланс, то, скорее всего, плюс будет на литовской стороне".

Энргетика: льготные тарифы на электроэнергию и третичный резерв

Говоря о льготе на услуги, соответствующие общественным интересам, С. Сквернялис подчеркнул, что ее могут получить только компании, у которых нет задолженностей по ним (у Orlen Lietuva они есть) и такие компании обязаны внедрить меры по повышению энергетической эффективности.

"Распространяется ложь о том, что при задолжености можно возвращать. (...) Правом на возвращение услуг, соответствующих общественным интересам получают 150 литовских компаний. В данным момент им пользуются 39. Почему-то все направляется на одну компанию", – сказал премьер.

Глава правительства убежден, что в сфере третичного резерва активной мощности Orlen Lietuva была из тех компаний, участие которых в аукционе позволило сэкономить средства государства на оплату резерва. По его словам, в 2018 году без аукциона за услугу этого резерва государство заплатило 22,5 млн евро, а после аукциона – услуга обошлась в 7,59 млн евро. "В 2019 году были запланированы 22,5 млн евро, если бы не было аукциона, в связи с прохождением аукциона эта услуга обошлась в 8,2 млн евро, опять же участвовали три компании (в том числе и Orlen Lietuva - BNS )", аргументировал премьер.

Портал 15min.lt писал, что после не объявляемых встреч премьера с польскими политиками управляемый польским концерном Orlen литовский нефтеперерабатывающей комплекс Orlen Lietuva получил льготы на провоз грузов компанией Lietuvos gelezinkeliai и на государственных конкурсах госрезерва электроэнергии в Литве.

В свою очередь, концерн выступил спонсором нескольких баскетбольных клубов и спортивных организаций, связанных с бизнесменами из окружения С. Сквернялиса.

Политика

Премьер Литвы называет осознанной ложью утверждения об уступках Orlen

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в среду назвал...

Сейм Литвы принял закон об обмене шпионами (23)

Сейм принял поправку к Уголовному кодексу, которая...

Премьер-министр Литвы о своей болезни: когда называют диагноз, ты понимаешь лишь одно – смертный приговор (87)

"Наверное, многие могут сказать, что, когда тебе говорят...

Глава МИД Литвы: позиция России может быть "самым большим препятствием" для мира на Донбассе (121)

Россия позиционирует себя как нейтральная сторона...

Премьер-министр Литвы: большой вопрос, останусь ли я в политике (37)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока не...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы о своей болезни: когда называют диагноз, ты понимаешь лишь одно – смертный приговор (87)

"Наверное, многие могут сказать, что, когда тебе говорят...

Финансовый аналитик: налог на автомобили в Литве больше всего коснется небогатых людей (23)

Налог на регистрацию автомобилей в Литве больше всего...

Vilnius važiuojant iš Vilniaus oro uosto link miesto centro Vilnius važiuojant iš Vilniaus oro uosto link miesto centro Vilnius važiuojant iš Vilniaus oro uosto link miesto centro

Вильнюс, каким его видят туристы, когда едут из аэропорта в центр (57)

"Дорога из Вильнюсского аэропорта в сторону центра...

Эммануэль Макрон: НАТО для Европы переживает "смерть мозга" (1)

Европа больше не может полагаться на защиту США как...

Neringa Venckienė Kauno apylinkės teisme Neringa Venckienė Kauno apylinkės teisme

Экс-судью Венцкене увезли из Каунасского участкового суда  решение пока не озвучено (28)

В четверг после обеда экс-судью Нерингу Венцкене...