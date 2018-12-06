"Это без комментариев. Я понял бы, если бы это было частное лицо, но это представляющий Литву член Европарламента (ЕП). Это совершенно неудачное и несвоевременное решение, попытка внести разлад в нашу внешнюю политику, и уже не только Литвы, но и если иметь в виду отношения ЕС и России", - сказал премьер журналистам в сейме в четверг.

Отстраненный в порядке импичмента от президентской должности Р. Паксас на этой неделе посетил Москву, новостное агентство "Интерфакс" сообщило о его встречах с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Согласно сообщениям, на встречах обсуждался инцидент, имевший место больше недели назад в Керченском проливе, когда российская сторона захватила три украинских военных корабля.

Высказывания Р. Паксаса "Интерфакс" в своих сообщениях не приводит. Ни во вторник, ни в четверг связаться с политиком BNS не удалось. Р. Паксас в четверг объявил, что готовит пресс-конференцию на тему "Результаты встречи парламентария с президентом РФ В. Путиным".

Р. Паксас занимает должность заместителя председателя фракции "Европа за свободу и прямую демократию" в ЕП.