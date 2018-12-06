Премьер Литвы Саулюс Сквернялис критически отзывается о поездке европарламентария Роландаса Паксаса в Москву - называет ее попыткой внести разлад во внешнюю политику не только Литвы, но и Евросоюза (ЕС).
Saulius Skvernelis ir Rolandas Paksas
© DELFI montažas

"Это без комментариев. Я понял бы, если бы это было частное лицо, но это представляющий Литву член Европарламента (ЕП). Это совершенно неудачное и несвоевременное решение, попытка внести разлад в нашу внешнюю политику, и уже не только Литвы, но и если иметь в виду отношения ЕС и России", - сказал премьер журналистам в сейме в четверг.

Статьи по теме:
В Москве: Матвиенко и Володин жаловались Паксасу на Грибаускайте и Порошенко  (241)
На что рассчитывает Паксас, не жалея средств на кампанию по возвращению лита  (58)

Отстраненный в порядке импичмента от президентской должности Р. Паксас на этой неделе посетил Москву, новостное агентство "Интерфакс" сообщило о его встречах с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Согласно сообщениям, на встречах обсуждался инцидент, имевший место больше недели назад в Керченском проливе, когда российская сторона захватила три украинских военных корабля.

Высказывания Р. Паксаса "Интерфакс" в своих сообщениях не приводит. Ни во вторник, ни в четверг связаться с политиком BNS не удалось. Р. Паксас в четверг объявил, что готовит пресс-конференцию на тему "Результаты встречи парламентария с президентом РФ В. Путиным".

Р. Паксас занимает должность заместителя председателя фракции "Европа за свободу и прямую демократию" в ЕП.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Литве грозит осуждение Совета Европы за дело Паксаса (42)

В декабре Совет Европы может опубликовать резолюцию...

Сейм Литвы не принял поправку к Конституции, которая позволила бы баллотироваться Паксасу (63)

В Сейме Литвы в очередной раз провалилась попытка...

Паксас предупреждает: президентские выборы будут признаны недействительными (143)

"Моя решимость принять участие в президентских выборах...

Спикер Совфеда РФ: Россия не будет выполнять требования Запада в связи с инцидентом в Керченском проливе (12)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила,...

Паксас сказал, что обсуждал с Путиным снижение напряженности в регионе (163)

Представляющий Литву член Европарламента Роландас...

Ландсбергис: переход Путина от Трампа к Паксасу очень своеобразен (75)

Почетный председатель Союза отечества-Христианских...

Политика

Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)

Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...

Лидер "крестьян": исправляя модель оплаты, президент Литвы хочет показать, что власть - плохая (6)

Лидер правящих "аграриев" ( Литовского союза крестьян и...

Премьер Литвы: отложив увольнение министра культуры, президент становится ответственной за нее (6)

Отложив увольнение министра культуры Лианы...

Совет Европы призывает Сейм Литвы восстановить право Паксаса на участие в выборах (69)

Совет Европы призывал литовский парламент...

Президент Литвы пообещала Киеву больше военных инструкторов (80)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу находится...

TOP новостей

Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)

9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...

Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)

Говорить о возможности перестройки российского...

Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна" (173)

Европейский Союз является спонсором путинизма. Об...

Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (64)

Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...

Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)

Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...