Однако он надеется, что в ближайшее время парламентской фракцией социал-демократов будет подписано соглашение о сотрудничестве.

"Считаю, что это все же недальновидное решение. Прозвучавшие аргументы, которыми подкреплена резолюция, это демагогия", - сказал премьер. По его словам, нет никаких оснований для разговора о том, что социал-демократы не могли реализовать свои программные установки, работая в коалиции с "крестьянами". Статьи по теме: Линкявичюс хочет остаться на посту главы МИДа и уходит из партии Решение принято: социал-демократы Литвы выходят из коалиции с "крестьянами" Он подчеркнул, что правительственная программа была общей. С другой стороны, решение бывших партнеров по коалиции С.Сквернялис назвал заслуживающим уважения и признал, что оно не стало для него новостью. Премьер утверждает, что ЛСДП стала заложником амбиций ее лидера Г.Палуцкаса, т.к. именно он вынудил партию принять такое решение. "Государство чуть не стало заложником амбиций одного человека. Этот человек смог направить партию по такому пути. История покажет, был ли этот путь правильным и успешным", - сказал С.Сквернялис. Он полагает, что теперь у Союза крестьян и зеленых есть возможность укрепить свои позиции и занять нишу левоцентристской силы. По мнению премьера, все делегированные социал-демократами министры могут продолжать работу в правительстве, им предоставлена возможность решать это самим.











