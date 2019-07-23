"Мы делаем и будем делать этот шаг, 1 января будет осмыслен, что касается налога на загрязняющие окружающую среду, на старые автомобили, которые хотят ввезти в Литву, чтобы это была финансовая причина не привозить их. Я не говорю о том, чем сейчас пользуются, что зарегистрировано. Но первый шаг - чтобы Литва перестала быть страной, в которую завозят старые автомобили, это будет налог на регистрацию, сбор. Чтобы было невыгодно завозить в Литву старые автомобили. Также надо говорить о поощрении, это уже касается нынешнего парка", – сказал Сквернялис.

На прошлой неделе он заявил, что в Литве будет введен налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. Однако министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка сказал, что точный план еще только готовят. Однако 23 июля премьер подтвердил, что налог будет введен с начала 2020 года.

Информационное агентство BNS сообщает, что Сквернялис еще раз заявил, что с 2020 года изменятся и налоги на недвижимость.

"В любом случае этот вопрос будет на повестке дня, избежать его не сможем (...). Никуда не денешься, мы придем сюда осенью, поскольку у бюджета есть не только расходы, которые мы видим, одобряем и хотели бы увеличить, но и доходы. Чтобы увеличить расходы, нужны дополнительные доходы", – сказал 23 июля Сквернялис.

"У нас есть налог на недвижимость, но дискуссия, вероятно, неизбежна, эффективен ли этот налог, справедлив ли, подходящая ли база", – прибавил он.

Староста фракции "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что пока нет проектов законов о налогах на автомобили и недвижимость, поэтому ничего не обсуждают. По его словам, общество вводят в заблуждение.

Карбаускис сказал журналистам, что фракция этот вопрос не обсуждала.

"Точно не обсуждали, никакого предложения нет. Ажиотажа и разговоров слишком много, общество вводят в заблуждение. Никакого проекта нет, ничего не обсуждают.

Если будет проект, мы его обсудим, но разговоров о том, что люди, которые сегодня едва могут себе позволить купить автомобиль, будут платить налоги, нет", – сказал журналистам Карбаускис.

"Говорить о том, что надо создавать условия для покупки менее загрязняющих окружающую среду автомобилей - это другой вопрос", – прибавил он.