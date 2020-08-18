Премьер Литвы надеется, что новые власти Беларуси изменят позицию по БелАЭС

"Нестабильность в государстве, в котором есть такая станция - это еще большая угроза. Мы можем порадоваться, что станция не активирована и не запущена, и надеяться, что после смены политического режима в Беларуси, проведения демократических выборов, возможно, новые власти Беларуси смогут занять более рациональную позицию в вопросе этой станции", - сказал премьер журналистам во вторник.
Беларусь строит АЭС в 50 км от Вильнюса. Литва утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения требований безопасности, и намерена не пропускать электричество с нее на свой рынок. Литву поддерживает Польша, однако Вильнюс еще пытается убедить Латвию и Эстонию последовать его примеру.
Литва также призывает ЕК прилагать больше усилий, чтобы БелАЭС соответствовала международным стандартам безопасности.
Российская корпорация "Росатом", которая строит БелАЭС в Островце, 7 августа начала загрузку ядерного топлива в реактор первого энергоблока станции. Беларусь сообщает, что этот реактор планируется подключить к энергосистеме страны в четвертом квартале, а на полную мощность он должен заработать в феврале 2021 года.
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