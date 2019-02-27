"Детские деньги" будут увеличиваться, и я надеюсь, что если будет все то, что намечено в соответствии с планами нынешнего большинства и правительства, и если в будущем этим планам ничто не воспрепятствует, то "детские деньги", я надеюсь, в конце срока нашего правительства должны достигнуть 100 евро", - сказал журналистам премьер в правительстве в среду.

Сейчас семьи с детьми получают по 50 евро в месяц на ребенка.

70 евро получает семья, в которой растут дети с недугами. Такая же сумма выплачивается на детей, которые растут в нуждающихся семьях или многодетных семьях, без учета доходов родителей.

По данным Министерства социальной защиты и труда, так называемые "детские деньги" выплачиваются сейчас примерно на 524 тыс. детей.