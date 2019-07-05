Премьер Литвы на следующей неделе ответит, останется ли на посту после инаугурации

"Во вторник я предоставлю вам такую же возможность пообщаться в правительстве", – сказал в пятницу журналистам в сейме С. Сквернялис после подписания колиционного договора "крестьянами", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы – Союз христианских семей.

Он сказал, что уже принял решение, но не хочет отвлекать внимание от подписания коалиционного соглашения.