Премьер Литвы на следующей неделе ответит, останется ли на посту после инаугурации

Литовский премьер Саулюс Сквeрнялис говорит, что в следующий вторник даст ответ, останется ли на посту после инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Во вторник я предоставлю вам такую же возможность пообщаться в правительстве", – сказал в пятницу журналистам в сейме С. Сквернялис после подписания колиционного договора "крестьянами", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы – Союз христианских семей.

Он сказал, что уже принял решение, но не хочет отвлекать внимание от подписания коалиционного соглашения.

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