"Принято решение о повышении базовой пенсии с 1 октября на 10 евро. Значит в среднем самые небольшие пенсии увеличатся примерно на 12 евро. А с января, когда введут механизм индексации, в средне пенсия увеличится на 30-33 евро. В общем пенсии увеличатся на 40-43 евро", - сказал в интервью Литовскому радио Сквернялис. По его словам, в следующем году на повышение пенсий правительство выделит 300 млн. евро. Сейчас средняя пенсия в Литве составляет 288 евро - а начала этого года она увеличилась примерно на 20 евро.











21 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.