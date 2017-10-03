С октября и января в Литве пенсии будут увеличены в среднем на 40-43 евро, а государство выделит на это около 300 млн. евро, обещает премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Принято решение о повышении базовой пенсии с 1 октября на 10 евро. Значит в среднем самые небольшие пенсии увеличатся примерно на 12 евро. А с января, когда введут механизм индексации, в средне пенсия увеличится на 30-33 евро. В общем пенсии увеличатся на 40-43 евро", - сказал в интервью Литовскому радио Сквернялис.

По его словам, в следующем году на повышение пенсий правительство выделит 300 млн. евро.

Сейчас средняя пенсия в Литве составляет 288 евро - а начала этого года она увеличилась примерно на 20 евро.

BNS
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