Премьер Литвы: мы приняли решение поднять зарплаты врачам

"Нечего ждать. Вызовы и угрозы заставляют принимать быстрые решения. Мы только что приняли решение о повышении зарплат врачам. Не надбавок – ЗАРПЛАТ.

Это планировалось сделать с 1 сентября. Мы договорились с министрами финансов и здравоохранения, что зарплаты врачей повысим с начала апреля. На это дополнительно из фонда обязательного страхования здоровья будет выделено 130 млн. евро. Фонд зарплат увеличится на 18%", – писал он.

"И, конечно, я убежден, что в будущий вторник парламент Литвы одобрит зарегистрированный проект, в соответствии с которым надбавки для врачей, работающих с больными коронавирусом, увеличатся с 60 до 100%", – писал он.

Delfi напоминает, что в парламенте во вторник не было принято решение о повышении зарплат врачам, работающим с больными коронавирусом, поскольку депутаты хотели, чтобы увеличили зарплаты всем врачам.