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Правительство Литвы, срок полномочий которого завершится в конце этой осени, не планирует вводить новые налоги с 2021 года, заявил премьер-министр Саулюс Скверниялис.
Saulius Skvernelis, Gabrielius Landsbergis
Saulius Skvernelis, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы не планируем вводить никаких дополнительных налогов", – заявил премьер-министр в четверг во время "правительственного часа" в Сейме.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис интересовался тем, какой бюджет государства правительство планирует представить этой осенью.

Кроме прочего С. Сквернялис не исключил возможности того, что правительство предложит сейму пересмотреть бюджет этого года.

Формирование проекта бюджета 2021 года будет начато в июне-июле. Однако осенью его примет уже сейм нового созыва.

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