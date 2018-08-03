Премьер Литвы: министр окружающей среды знал позицию правительства по загрязняющим автомобилям

"Это очень слабый план без аргументов, без реального видения и без реальной политической поддержки. Об этом знал министр окружающей среды, знал, какова позиция правительства. (...) По крайней мере у проекта нет даже теоретических шансов на утверждение в правительстве в той форме, в какой проект представлен", - сказал журналистам в правительстве С. Сквернялис.

Он признал, что проблема загрязнений актуальна, однако, предлагаемые в плане решения "мягко говоря, очень спорные".

"И мы затронули лишь автомобильную тематику. План охватывает много областей: от нашей промышленности, сельского хозяйства до самого жителя, который отапливает свой дом", - отметил премьер.

BNS не удалось получить комментария К. Навицкаса, который сейчас находится в отпуске.

По словам С. Сквернялиса, планирующиеся меры должны поощрять потребителей выбирать менее загрязняющие автомобили, эта инициатива будет рассмотрена осенью.

На прошлой неделе Министерство окружающей среды зарегистрировало план сокращения загрязнения воздуха до 2030 года. Для осуществления всех предусмотренных им мер может потребоваться 254 млн евро.

В плане много внимания уделяется транспортному сектору. Следует отметить, что, в соответствии с данным документом, начиная с 2020 года ограничивающие движение дизельного автомобильного транспорта в городах или их частях муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Панявежиса могут рассчитывать на финансовую поддержку.

Национальный план уменьшения загрязнения воздуха гласит, что с 2020 года автомобили должны облагаться налогом в соответствии с их уровнем загрязнения, а этот налог будут платить владельцы транспортных средств. Кроме того, с 2021 года предусматриваются финансовые стимулы тем, кто покупает экологически чистые автомобили.

В плане указывается, что правительство должно утвердить Национальный план борьбы с загрязнением воздуха до конца этого года и к апрелю следующего года представить его Европейской комиссии. Впоследствии он должен будет обновляться не реже одного раза в четыре года.