По крайней мере такой вывод можно сделать из намеков премьер-министра Саулюса Сквернялиса, которыми он поделился на передаче "Вживую" на DELFI TV.

Почти во всех странах Запада определенная сумма заработанных средств налогами не облагается. В Литве 15% подоходным налогом не облагаются 380 евро в месяц. Этот размер называется необлагаемым налогами минимумом (ННМ).

"Мы поставили перед собой задачу, что, быть может 10 апреля все предложения, связанные с налогами, будут представлены обществу. Тогда можно будет подробно говорить о каждом предложении. То о чем уже слышали (объединение части налогов работника и работодателя, а также повышение ННМ – DELFI) есть и они верны. Мы это обсуждаем и намерены осуществить перемены", - сказал премьер-министр.

Сквернялис не исключил, что комиссия, созданная правительством, будет говорить о приравнивании ННМ минимальной зарплате (сейчас минималка в Литве 400 евро).

"Мы говорим об объединении налогов работника и работодателя. (..) ННМ будет увеличен и он будет связан с определенным объективным критерием (...)", – сказал, не конкретизируя, премьер-министр.

На просьбу уточнить, означает ли объективный критерий приравнивание ННМ минималке, он ответил:

"Будет ли это 0,9 минималки, или 0,5 минималки. Это вопрос определения. Но мы так хотим. Мы на уровне закона это не установили, но на Трехстороннем совете договорились, что минималка должна быть 42% или 46% средней зарплаты. Видно, это утвердят в законе, подобным способом связать и минималку с ННМ".

Но это не совсем так. 21 сентября 2017 mг. трехсторонний совет постановил:

"Чтобы деполитизировать установку минималки, предложить правительству утвердить, чтобы соотношение минималки и средней зарплаты было не меньше 45% и не больше 50% и отвечало 1/4 максимального соотношения средней зарплаты и минималки в странах ЕС, которое устанавливают по данным за последние три года".

На напоминание, что такое решение не предполагает автоматическое индексирование (т.е. изменения независимо от воли политиков) и что предложение Трехстороннего совета должно утвердить правительство, Сквернялис ответил:

"Если повышается средняя зарплата, то на такой же процент должна увеличиваться и минималка. Думаю, это важный шаг, его надо утвердить".

Но это не совсем так. К примеру, по данным Департамента статистики, в IV квартале 2017 г. средняя зарплата в Литве была 848,8 евро – это на 7,6% больше, чем в конце 2016 г. В начале этого года минималка была увеличена с 380 до 400 евро.

Однако премьер надеется, что новейшие изменения будут на пользу работникам: "Приближаются всевозможных выборы. Политический предвыборный популизм дорого стоит. Можно вспомнить 2008 г., когда были приняты безответственные решения. Особенно это касается "Содры". Только 1 января этого года мы приняли решения, отсутствие которых дискредитировало "Содру".

Недавно в Литве представили отчет Организации экономического сотрудничества и развития, членом которой хочет стать Литва.

Представители ОЭСР указали, что Литва должна проводить реформы, чтобы обеспечить жителям адекватные пенсии. Правда, пока неясно, как это будут делать, поскольку Литва ничего не делает, чтобы повысить налоги.