Сквернялис сделал данное заявление, отвечая на вопросы жителей на юге Литвы (Лаздийский район). Политик назвал своими приоритетами стратегическое партнерство Литвы с США и Польшей. Говоря же об отношениях с Латвией, Сквернелис объявил, что два народа являются "не братьями, а конкурентами во многих сферах".
Ранее Сквернялис заявил, что намерен сделать белорусским властям "рациональное предложение" по вопросу критикуемого строительства в Островце, поблизости от границы Беларуси и Литвы, Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Это предложение он назвал "планом-хулиганом".
"У нас есть "план-хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, которое говорит: "Закройте", — пообещал Сквернялис на встрече с жителями города Кедайняй в центральной Литве. Никаких подробностей своего плана глава литовского правительства не привел.
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