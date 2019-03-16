Латыши и литовцы — не братья, а конкуренты, заявил на встрече с избирателями премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, планирующий выдвинуть свою кандидатуру на майских выборах президента Литвы. Об этом сообщает LETA.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сквернялис сделал данное заявление, отвечая на вопросы жителей на юге Литвы (Лаздийский район). Политик назвал своими приоритетами стратегическое партнерство Литвы с США и Польшей. Говоря же об отношениях с Латвией, Сквернелис объявил, что два народа являются "не братьями, а конкурентами во многих сферах".

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Ранее Сквернялис заявил, что намерен сделать белорусским властям "рациональное предложение" по вопросу критикуемого строительства в Островце, поблизости от границы Беларуси и Литвы, Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Это предложение он назвал "планом-хулиганом".

"У нас есть "план-хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, которое говорит: "Закройте", — пообещал Сквернялис на встрече с жителями города Кедайняй в центральной Литве. Никаких подробностей своего плана глава литовского правительства не привел.

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