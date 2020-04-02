"У нас пока, как говорят, кривая несколько стабилизировалась. Но проводится подготовка к особенно неблагоприятному сценарию. Возможен значительный рост. К этому надо быть готовыми", – сказал он.

На вопрос, что может спровоцировать рост числа заболеваний, премьер сказал следующее: "Спровоцировать может одно – наше поведение, если мы не соблюдаем карантин, самоизоляцию, не ограничиваем социальные контакты, думаем, что это далеко от нас, выходим из дома без надобности, это самая большая угроза перед лицом этой пандемии".

"В идеале надо бы, чтобы у всех были средства для максимально надежной защиты", – сказал Сквернялис.

Он заверил, что пока сложно прогнозировать, сколько этот вирус будет распространяться, поэтому резерв откладывают на несколько месяцев.

"Мы планируем далеко на будущее, хотим накопить резерв на 3–4 месяца. Мы слышим высказывания врачей о том, что возможна осенняя волна, потом новая весенняя, пока нет вакцины, эффективного лечения, надо готовиться. (…) Мы не знаем, как будет действовать этот мало изученный пока вирус. Прогнозы пока очень разные", – заметил премьер.

"У нас есть прогнозы ученых, системы для обработки данных. Литва, как и все страны, в первый раз идет по этому пути", – сказал Сквернялис.

В среду в Литве был назначен первый штраф за несоблюдение режима самоизоляции.

"Надо порадоваться, что большая часть людей понимает ответственность. А те, кто сначала думал, что Литву это не коснется, увидели, что вирус пришел к нам. Не только с помощью санкций мы сможем обуздать ситуацию. В первую очередь все зависит от самого человека. А те, кто намеренно нарушает порядок, не понимая, что отвечают не только за себя, к сожалению, столкнутся с санкциями", – сказал Сквернялис.

"Если мы строго будем соблюдать правила, ничего дополнительно делать не придется. Если мы увидим, что ситуация ухудшается, придется вводить жесткие меры", – заметил он.