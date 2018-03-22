Премьер Литвы критикует оппозицию: аргументов не было

"Я не знаю, что мне говорить как представителю правящих, к сожалению, или нет. Быть может, надо порадоваться, что оппозиция не могла найти никаких аргументов, которые способствовали бы решению обсудить эту возможность (досрочные выборы - ELTA)", - сказал Žinių radijаs Сквернялис.

Премьер-министр подчеркнул, что оппозиционные партии, предложив досрочные выборы без веских аргументов, выглядели жалко.

"На самом деле были не готовы и выглядели жалко", - акцентировал Сквернялис. 20 марта парламент Литвы отклонил возможность проведения досрочных выборов 3 июля.

За выборы проголосовали 52 депутата, 57 - против, еще 11 - воздержались. Депутаты не согласились передать проект на совершенствование и отклонили его 71 голосом.

Оппозиционные партии выдвинули идею досрочных выборов после того, как 13 марта парламент не упразднил мандат Миндаугаса Бастиса, которого Конституционный суд признал лицом, нарушившим клятву.

Правящие идею досрочных выборов не поддержали. Сквернялис назвал эту идею "отчаянным действием, направленным на раскол правящей коалиции".

Президент Литвы Даля Грибаускайте также высказалась против досрочных выборов. По словам ее советника Миндаугаса Линге, Грибаускайте всерьез эту идею не оценивает, поскольку не видит реальной возможности проведения досрочных выборов. По словам Линге, зная баланс политических сил и их отношение к досрочным выборам, это маловероятно.