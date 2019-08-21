"Точно нет (не мешает - ред.), – сказал в среду в правительстве журналистам премьер, отвечая на вопрос, не мешает ли имеющаяся у него информация работе с фракцией Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) в Сейме, которую представляет эта политик.

Глава правительства подтвердил, что полтора года назад получал информацию об И. Розовой, однако не комментирует ее по причине ее закрытого характера.

"Я придерживаюсь принципа, что необходимо знать. Что мне необходимо знать, то я и знаю", – сказал он.

С. Сквернялис сказал, что не обсуждал вопрос И. Розовой с руководством ИАПЛ-СХС.

"Не видел необходимости это делать", – сказал он.

И. Розова на прошлой неделе подтвердила BNS, что два года не имеет разрешения на работу с секретной информацией. Представители парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) подтвердили, что разрешение ей не было выдано из-за того, что она не указала в анкете для спецслужб информацию о встречах с российскими дипломатами. Об этом в прошлом году был информирован и глава сейма Викторас Пранцкетис.

Эта информация получила огласку, когда КНБО стал интересоваться визитом парламентария на мероприятие Межпарламентской ассамблеей православия (МАП) в Грузии в июне – произнесенная на нем членом Госдумы России Сергеем Гавриловым речь спровоцировала массовые протесты в Грузии. Департамент госбезопасности (ДГБ) информировал, что эта ассамблея используется для реализации внешнеполитических целей России.

Председатель КНБО Дайнюс Гаужаускас в среду сообщил, что комитет предложит Сейму сформировать временную комиссию по расследованию в связи с материалом ДГБ на И. Розову. Расследование на правах временной комиссии проведет сам КНБО.

С. Сквернялис отказался давать оценку этой инициативе, вероятности импичмента члену Сейма. Он подчеркнул, что И. Розова "не является, не была и не будет членом правительства", поэтому принимать меры, по его словам, должны другие ведомства, "которые отвечают по своим обязанностям".