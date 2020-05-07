"Если бы я получал такую зарплату, как председатель правления Банка Литвы (Витас Василяускас – BNS), то я бы точно согласился бы сократить ее хотя бы на треть", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис журналистам.

По словам лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, зарплаты В. Василяускаса и прочих руководителей Центробанка выше, чем у руководителей государства, и этом "ненормальная ситуация".

"Если говорить о зарплатах руководства Банка Литвы, то они безумно высокие, в несколько раз выше, чем у президента Литвы, главы правительства, и это ненормальная ситуация", – сказал журналистам Р. Карбаускис.

По словам "агрария" предложение о сокращении зарплаты главы БЛ будет рассмотрено.

Банк Литвы сообщил BNS, что не будет комментировать инициативу членов сейма, однако отметил, что о смене закона о Банке Литвы придется консультироваться с Европейским Центробанком.

Зарплата председателя ЦБ устанавливается законом о Банке Литвы, она зависит от средней зарплаты работников других финансовых учреждений. БЛ сообщает, что средняя зарплата члена его правления до уплаты налогов в конце марта составляла 10 994 евро.