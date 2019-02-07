По словам премьер-министра, основная причина, по которой снизилось доверие - это то, что Грибаускайте перед этим обещала одобрить предложенную кандидатуру, а в среду передумала.

"В данном случае, к сожалению, (доверие к президенту - ELTA) было подорвано", - сказал Žinių radijаs премьер. Однако он подчеркнул, что постарается работать с ней дальше.

"Мы все равно должны работать, это президент, есть премьер, есть государственные дела, поэтому надо работать конструктивно, насколько это возможно, даже при оценке происходящего, при том, что проходит объявленная и необъявленная предвыборная борьба", - сказал Сквернялис.

Он подчеркнул, что не намерен представлять еще одного кандидата на пост главы министерства охраны окружающей среды. Сквернялис объяснил это тем, что не хочет унижать других кандидатов.

"Если говорить о людях, кандидатуры которых можно представить, и с ними будут вести себя так, как вели сейчас, то, конечно, не хочется, чтобы над ними смеялись", - сказал он.

6 февраля Грибаускайте отклонила предложенную премьер-министром кандидатуру Ирмы Гуджюнайтите на пост главы Министерства охраны окружающей среды. Президент подчеркнула, что на это министерство ложится широкая ответственность и призвала премьера найти кандидата, обладающего всесторонним опытом.

Премьер Сквернялис и лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис отреагировали на замечание Грибаускайте очень остро. Они заявили, что других кандидатов на этот пост не будет.

Сквернялис обвинил Грибаускайте в том, что она, по его словам, в очередной раз показала не только свое отношение к правительству, которое он возглавляет, но и желание дестабилизировать работу правительства вообще. Кроме того, по его словам, президент виновна в том, что отношения между ней и правительством напоминают холодную войну - будто бы президент вовлечена в предвыборную кампанию и что в правительстве женщин-министров не будет вообще.