Премьер Литвы: для свободы передвижения необходимо создать единое мобильное приложение

"Я бы хотел, чтобы были не различные мобильные приложения, а единое приложение, то есть унифицированное, адаптированное для всего Евросоюза. И это было бы, конечно, на добровольной основе, позволяло было свободнее путешествовать и передвигаться", – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.

"Тот, кто не захочет устанавливать такую программу, должен будет соблюдать определенные ограничения. (...) И я полагаю, что это облегчило бы исследования, если говорить о возможно зараженных людях или эпидемиологическом исследовании с точки зрения отдельных территорий", – сказал он.

В среду правительство Литвы продлило карантин до конца мая, однако упростило условия передвижения между государствами: с 11 мая в Литву без требования самоизоляции смогут приезжать граждане Польши, но только с целями работы, бизнеса или учебы.

С 15 мая более свободным станет сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии. Жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между Латвией, Литвой и Эстонией, не потребуется соблюдение самоизоляции.

Приложения для отслеживания коронавируса используют Соединенное Королевство и Италия.

В Литве действует приложение "Карантин" (лит. Karantinas), предназначенное для наблюдения за людьми, находящимися в самоизоляции и помощи населению в отслеживании состояния своего здоровья и получения новейшей информации.